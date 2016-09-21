Барселона - Атлетико: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
1:1

Барселона - Атлетико: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
21 сент. 2016, 23:00 МСК
21.09.2016, 23:00 МСК
среда
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
1
Барселона
0
30.06.2020 30 июня 2020 вт 23:00
Барселона
2 : 2
Атлетико
30.06.2020 30 июня 2020 вт 23:00
Барселона
2
Атлетико
2
09.01.2020 09 янв. 2020 чт 22:00
Барселона
2 : 3
Атлетико
09.01.2020 09 янв. 2020 чт 22:00
Барселона
2
Атлетико
3
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 23:00
Атлетико
0 : 1
Барселона
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 23:00
Атлетико
0
Барселона
1
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
2 : 0
Атлетико
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
2
Атлетико
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:45
Атлетико
1 : 1
Барселона
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:45
Атлетико
1
Барселона
1
04.03.2018 04 марта 2018 вс 18:15
Барселона
1 : 0
Атлетико
04.03.2018 04 марта 2018 вс 18:15
Барселона
1
Атлетико
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
Атлетико
1 : 1
Барселона
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
Атлетико
1
Барселона
1
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 18:15
Атлетико
1 : 2
Барселона
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 18:15
Атлетико
1
Барселона
2
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 23:00
Барселона
1 : 1
Атлетико
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 23:00
Барселона
1
Атлетико
1
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 23:00
Атлетико
1 : 2
Барселона
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 23:00
Атлетико
1
Барселона
2
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 23:00
Барселона
1 : 1
Атлетико
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 23:00
Барселона
1
Атлетико
1
13.04.2016 13 апр. 2016 ср 21:45
Атлетико
2 : 0
Барселона
13.04.2016 13 апр. 2016 ср 21:45
Атлетико
2
Барселона
0
05.04.2016 05 апр. 2016 вт 21:45
Барселона
2 : 1
Атлетико
05.04.2016 05 апр. 2016 вт 21:45
Барселона
2
Атлетико
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Барселона
2 : 1
Атлетико
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Барселона
2
Атлетико
1
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:30
Атлетико
1 : 2
Барселона
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:30
Атлетико
1
Барселона
2
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Атлетико
0 : 1
Барселона
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Атлетико
0
Барселона
1
28.01.2015 28 янв. 2015 ср 23:00
Атлетико
2 : 3
Барселона
28.01.2015 28 янв. 2015 ср 23:00
Атлетико
2
Барселона
3
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 23:59
Барселона
1 : 0
Атлетико
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 23:59
Барселона
1
Атлетико
0
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 23:00
Барселона
3 : 1
Атлетико
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 23:00
Барселона
3
Атлетико
1

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