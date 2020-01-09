Матч завершен
Барселона
Барселона
2:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суперкубок Испании, 1/2 финала

Суперкубок Испании,

1/2 финала

Испания
9 янв. 2020, 22:00 МСК
9.01.2020, 22:00 МСК
четверг
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы