Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 43
Кастро 87
2:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 58
Риссе 76
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
20 окт. 2012, 16:30 МСК
20.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
80
0
Кастро
Гонсало Кастро
87'
87'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
43'
43'
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
71
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Айдын
Окан Айдын
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
79
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
67
0
Салаи
Адам Салаи
58'
58'
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Риссе
Марсель Риссе
76'
0
Полански
Юджен Полански
0
Малли
Юнус Малли
0
Рукавица
Никита Рукавица