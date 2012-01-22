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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Поспех 10
Фридрих 35
Бендер 70
3:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Полански 50
Калиджиури 53
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
22 янв. 2012, 19:30 МСК
22.01.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
35'
35'
85
0
Да Коста
Данни Да Коста
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
60
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
70'
70'
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
80
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Топрак
Омер Топрак
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
0
Беллараби
Карим Беллараби
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
10'
10'
90
0
Полански
Юджен Полански
50'
50'
77
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Йилмаз
Дениз Йилмаз
46
0
Уджа
Энтони Уджа
46
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
53'
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Салаи
Адам Салаи