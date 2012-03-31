Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шустер 8
Калиджиури 60
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
31 марта 2012, 16:30 МСК
31.03.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
73
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
56
0
Аугусто
Ренато Аугусто
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Ценга
Эрик Ценга
0
Пуш
Коля Пуш
0
Беллараби
Карим Беллараби
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
8'
8'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
60'
60'
88
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
74
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
81
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини