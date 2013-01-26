Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
26 янв. 2013, 20:30 МСК
26.01.2013, 20:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
79
0
Крузе
Макс Крузе
89
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Геде
Карим Геде
0
Лаис
Марк Лаис
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
75
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Милик
Аркадиуш Милик