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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Диаби 36
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хелер 5
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
23 нояб. 2019, 17:30 МСК
23.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
5
Бендер
Свен Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
18
Венделл
Венделл
90
11
Амири
Надим Амири
90
19
Диаби
Мусса Диаби
36'
36'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
3
Рецос
Панайотис Рецос
8
Бендер
Ларс Бендер
13
Аларио
Лукас Аларио
7
Паулиньо
Паулиньо
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
5'
5'
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
21
Боррелло
Брендон Боррелло
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
5
Гульде
Мануэль Гульде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
16
Раве
Йорик Раве
8
Франтц
Майк Франтц
20
Гондорф
Жером Гондорф
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
29
Чон
У Ен Чон