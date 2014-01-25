Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 27
Шмид 53
Клаус 90
3:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 4
Рольфес 36
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
25 янв. 2014, 17:30 МСК
25.01.2014, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
46
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
53'
53'
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
27'
27'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Клаус
Феликс Клаус
90'
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
36'
36'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
4'
4'
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
71
0
Сон
Хын-Мин Сон
83
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Стафилидис
Константинос Стафилидис
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
0
Дердийок
Эрен Дердийок