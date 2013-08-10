Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 22
Сон 47
Сэм 52
3:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Ханке 40
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
10 авг. 2013, 16:30 МСК
10.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
87
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
52'
52'
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
22'
22'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
47'
47'
70
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Крузе
Робби Крузе
Фрайбург
мин
0
Цук
Хендрик Цук
69
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Коклен
Франсис Коклен
46
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Ханке
Майк Ханке
40'
40'
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
76
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Фрайс
Себастьян Фрайс