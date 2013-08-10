Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Канада
Кения
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 22
Сон 47
Сэм 52
3:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Ханке 40
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
10 авг. 2013, 16:30 МСК
10.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
87
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
52'
52'
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
22'
22'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
47'
47'
70
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Крузе
Робби Крузе
Фрайбург
мин
0
Цук
Хендрик Цук
69
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Коклен
Франсис Коклен
46
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Ханке
Майк Ханке
40'
40'
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
76
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Фрайс
Себастьян Фрайс