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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кадлец 12
1:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 3
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
23 сент. 2012, 16:30 МСК
23.09.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
12'
12'
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
66
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
3'
3'
81
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
66
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
66
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Де Камарго
Игор Де Камарго