Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 75
1:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ройс 7
Де Камарго 88
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
17 марта 2012, 17:30 МСК
17.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
63
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Да Коста
Данни Да Коста
83
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
75'
75'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
84
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
7'
7'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
70
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
88'
0
Леки
Мэтью Леки