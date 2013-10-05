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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 31
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кроос 30
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
5 окт. 2013, 19:30 МСК
5.10.2013, 19:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Джан
Эмре Джан
68
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Сэм
Сидней Сэм
31'
31'
81
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
83
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Сон
Хын-Мин Сон
0
Крузе
Робби Крузе
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
30'
30'
85
0
Шакири
Джердан Шакири
71
0
Мюллер
Томас Мюллер
80
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Контенто
Диего Контенто
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Гетце
Марио Гетце
0
Писарро
Клаудио Писарро
0
Манджукич
Марио Манджукич