Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 80
Беллараби 90
2:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2012, 17:30 МСК
3.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
46
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
83
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
89
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
80'
80'
90
Запасные
0
Гифер
Фабиан Гифер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби
90'
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Кроос
Тони Кроос
74
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
82
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Гомес
Марио Гомес
61
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Рибери
Франк Рибери
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен