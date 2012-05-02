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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Габи 54
1:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 90
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
2 мая 2012, 19:00 МСК
2.05.2012, 19:00 МСК
среда
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Адриан
Адриан
77
0
Габи
Габи
54'
54'
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Туран
Арда Туран
56
0
Коке
Коке
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
87
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Годин
Диего Годин
0
Диего
Диего
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Мартин
Педро Мартин
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
77
0
Гризманн
Антуан Гризманн
80
0
Агиррече
Иманол Агиррече
59
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Вела
Карлос Вела
90'
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран