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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 21
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Роналдиньо 0
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
4 окт. 2009, 16:00 МСК
4.10.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Радованович
Иван Радованович
90
0
Дони
Кристиано Дони
61
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
21'
21'
56
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Лаюн
Мигель Лаюн
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
0
Чераволо
Фабио Чераволо
Милан
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
67
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
46
0
Пато
Пато
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
58
Запасные
0
Дида
Дида
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0'
0
Индзаги
Филиппо Индзаги