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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Уэсли 21
Эль-Гази 90
2:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2019, 22:00 МСК
23.08.2019, 22:00 МСК
пятница
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
23
Хота
Хота
77
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
9
Уэсли
Уэсли
21'
21'
90
17
Трезеге
Трезеге
86
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90'
Эвертон
мин
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
61
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард
Бернард
62
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
78
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен