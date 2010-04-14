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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 73
Ягиелка 90
2:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 24
Кэхилл 75
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
14 апр. 2010, 21:45 МСК
14.04.2010, 21:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
78
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Карью
Джон Карью
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
73'
73'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90'
90'
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
24'
75'
24', 75'
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
50
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
88
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
63
Запасные
0
Тернер
Ян Тернер
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Саа
Луи Саа