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Эвертон VS Астон Вилла
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Эвертон - Астон Вилла: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Эвертон
Ливерпуль
-:-
Эвертон - Астон Вилла: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
17
Ивоби
Алекс Ивоби
6
Аллан
Аллан
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
53
Тайрер
Гарри Тайрер
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
13
Мина
Йерри Мина
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
-
11
Кинг
Джошуа Кинг
-
34
Бродхед
Натан Бродхед
-
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Прошлые матчи
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1
Астон Вилла
1
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
Астон Вилла
2
Эвертон
0
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1
Эвертон
3
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Эвертон
4 : 0
Астон Вилла
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Эвертон
4
Астон Вилла
0
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Астон Вилла
3 : 2
Эвертон
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Астон Вилла
3
Эвертон
2
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Эвертон
3 : 0
Астон Вилла
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Эвертон
3
Астон Вилла
0
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
18:00
Эвертон
2
Астон Вилла
1
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 2
Эвертон
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
17:00
Астон Вилла
0
Эвертон
2
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 3
Астон Вилла
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Эвертон
3
Астон Вилла
3
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
Астон Вилла
1
Эвертон
3
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Эвертон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
1
Эвертон
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Эвертон
2
Астон Вилла
2
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:00
Эвертон
2
Астон Вилла
2
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Эвертон
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Астон Вилла
1
Эвертон
0
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
21:45
Астон Вилла
2 : 2
Эвертон
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
21:45
Астон Вилла
2
Эвертон
2
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Эвертон
1
Астон Вилла
1
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
16:00
Астон Вилла
3 : 3
Эвертон
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
16:00
Астон Вилла
3
Эвертон
3
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:30
Эвертон
3 : 1
Астон Вилла
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:30
Эвертон
3
Астон Вилла
1
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Эвертон
2 : 3
Астон Вилла
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Эвертон
2
Астон Вилла
3
27.04.2008
27 апр. 2008
вс
18:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
27.04.2008
27 апр. 2008
вс
18:00
Эвертон
2
Астон Вилла
2
Новости
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
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Новости матча
Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года
23 февраля, 17:11
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
20 февраля, 22:48
«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го
20 февраля, 22:28
«Ман Сити» обыграл «Эвертон». Отрыв от «Ливерпуля» – 10 очков
18 февраля, 01:18
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
«Эвертон» и «Тоттенхэм» забили 9 голов на двоих в матче Кубка
11 февраля, 01:55
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04