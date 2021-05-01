Эвертон - Астон Вилла: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Эвертон
Ливерпуль
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Эвертон - Астон Вилла: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
17
Ивоби
Алекс Ивоби
6
Аллан
Аллан
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
53
Тайрер
Гарри Тайрер
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
13
Мина
Йерри Мина
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
-
11
Кинг
Джошуа Кинг
-
34
Бродхед
Натан Бродхед
-
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-

Прошлые матчи

16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1
Астон Вилла
1
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
Астон Вилла
2
Эвертон
0
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
01.03.2016 01 марта 2016 вт 22:45
Астон Вилла
1
Эвертон
3
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Эвертон
4 : 0
Астон Вилла
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Эвертон
4
Астон Вилла
0
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Астон Вилла
3 : 2
Эвертон
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Астон Вилла
3
Эвертон
2
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Эвертон
3 : 0
Астон Вилла
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Эвертон
3
Астон Вилла
0
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Эвертон
2
Астон Вилла
1
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 2
Эвертон
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
Астон Вилла
0
Эвертон
2
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Эвертон
3 : 3
Астон Вилла
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Эвертон
3
Астон Вилла
3
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 17:00
Астон Вилла
1
Эвертон
3
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Эвертон
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Астон Вилла
1
Эвертон
1
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 17:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 17:00
Эвертон
2
Астон Вилла
2
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
Эвертон
2
Астон Вилла
2
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Эвертон
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:00
Астон Вилла
1
Эвертон
0
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:45
Астон Вилла
2 : 2
Эвертон
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:45
Астон Вилла
2
Эвертон
2
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Эвертон
1
Астон Вилла
1
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 16:00
Астон Вилла
3 : 3
Эвертон
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 16:00
Астон Вилла
3
Эвертон
3
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:30
Эвертон
3 : 1
Астон Вилла
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:30
Эвертон
3
Астон Вилла
1
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Эвертон
2 : 3
Астон Вилла
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Эвертон
2
Астон Вилла
3
27.04.2008 27 апр. 2008 вс 18:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
27.04.2008 27 апр. 2008 вс 18:00
Эвертон
2
Астон Вилла
2

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