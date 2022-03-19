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Астон Вилла VS Арсенал
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Астон Вилла - Арсенал: 19 марта 2022 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Арсенал: 19 марта 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
19 марта 2022, 18:00 МСК
19.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Прошлые матчи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1
Арсенал
0
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0
Астон Вилла
3
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
Астон Вилла
1
Арсенал
0
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3
Астон Вилла
2
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Арсенал
4
Астон Вилла
0
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
16:30
Астон Вилла
0 : 2
Арсенал
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
16:30
Астон Вилла
0
Арсенал
2
30.05.2015
30 мая 2015
сб
19:30
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
30.05.2015
30 мая 2015
сб
19:30
Арсенал
4
Астон Вилла
0
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
16:30
Арсенал
5 : 0
Астон Вилла
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
16:30
Арсенал
5
Астон Вилла
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 3
Арсенал
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
Астон Вилла
0
Арсенал
3
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Астон Вилла
1
Арсенал
2
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Арсенал
1 : 3
Астон Вилла
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Арсенал
1
Астон Вилла
3
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Астон Вилла
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Арсенал
2
Астон Вилла
1
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Арсенал
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
20:30
Астон Вилла
0
Арсенал
0
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Арсенал
3
Астон Вилла
0
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
19:00
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
19:00
Арсенал
3
Астон Вилла
2
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Астон Вилла
1
Арсенал
2
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арсенал
1
Астон Вилла
2
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 4
Арсенал
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
15:45
Астон Вилла
2
Арсенал
4
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
0 : 0
Арсенал
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
0
Арсенал
0
27.12.2009
27 дек. 2009
вс
16:30
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
27.12.2009
27 дек. 2009
вс
16:30
Арсенал
3
Астон Вилла
0
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