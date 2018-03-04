Матч завершен
Арсенал
Тула
Чаушич 90
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
4 марта 2018, 19:00 МСК
4.03.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
0
Майга
Хабиб Майга
45
21
Альварес
Виктор Альварес
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90'
90'
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
72
24
Дзюба
Артем Дзюба
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
1
Обухов
Игорь Обухов
16
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
77
Александров
Михаил Александров
22
Буранов
Данила Буранов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
58
Ивакин
Ярослав Ивакин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
19
Расич
Федерико Расич
Ахмат
мин
95
Митришев
Магомед Митришев
70
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
36
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
21
Роши
Одисе Роши
90
23
Швец
Антон Швец
90
18
Балай
Беким Балай
83
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
2
Родолфо
Родолфо
3
Плиев
Заурбек Плиев
0
Кацаев
Адлан Кацаев
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
91
Умаев
Идрис Умаев
8
Лео
Лео