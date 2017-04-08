Матч завершен
Ахмат
Грозный
Митришев 5
Митришев 20
Бериша 90
3:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Расич 77
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
8 апр. 2017, 16:30 МСК
8.04.2017, 16:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
65
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
95
Митришев
Магомед Митришев
5'
20'
5', 20'
75
18
Балай
Беким Балай
71
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
27
Оздоев
Магомед Оздоев
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
14
Бериша
Бернард Бериша
90'
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
51
Иванов
Иван Иванов
46
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
86
84
Власов
Олег Власов
46
26
Думбия
Мусса Думбия
90
19
Расич
Федерико Расич
77'
77'
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
61
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
21
Вергара
Жерсон Вергара
28
Рыжков
Владислав Рыжков
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко