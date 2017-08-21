Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 75
1:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Ткачев 30
Джорджевич 76
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
21 авг. 2017, 20:00 МСК
21.08.2017, 20:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
23
Швец
Антон Швец
90
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
2
Родолфо
Родолфо
46
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
71
19
Иванов
Олег Иванов
90
95
Митришев
Магомед Митришев
90
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
46
8
Лео
Лео
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
3
Плиев
Заурбек Плиев
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
77
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
75'
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
76'
76'
78
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
87
Максимов
Илья Максимов
89
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
30'
30'
73
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Мингазов
Артем Мингазов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич