Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 75
1:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Ткачев 30
Джорджевич 76
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
21 авг. 2017, 20:00 МСК
21.08.2017, 20:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
23
Швец
Антон Швец
90
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
2
Родолфо
Родолфо
46
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
71
19
Иванов
Олег Иванов
90
95
Митришев
Магомед Митришев
90
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
46
8
Лео
Лео
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
3
Плиев
Заурбек Плиев
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
77
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
75'
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
76'
76'
78
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
87
Максимов
Илья Максимов
89
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
30'
30'
73
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Мингазов
Артем Мингазов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич