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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Семенов 20
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Кангва 76
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
89
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
19
Иванов
Олег Иванов
66
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
20'
20'
90
21
Роши
Одисе Роши
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
18
Понсе
Андрес Понсе
90
11
Исмаэл
Исмаэл
82
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
5
Мусалов
Магомед Мусалов
20
Нижич
Зоран Нижич
95
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
23
Швец
Антон Швец
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
63
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
50
Шамов
Егор Шамов
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
30
Тудоре
Александру Тудоре
68
22
Лесовой
Даниил Лесовой
71
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
13
Володько
Максим Володько
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
4
Бауэр
Роберт Бауэр
20
Чаушич
Горан Чаушич
48
Луценко
Евгений Луценко
10
Кангва
Эванс Кангва
76'