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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
25 сент. 2016, 14:30 МСК
25.09.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
80
71
Денисов
Александр Денисов
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
46
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
84
Власов
Олег Власов
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
62
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
2
Ершов
Иван Ершов
5
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
91
Изотов
Роман Изотов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
87
23
Пирис
Факундо Пирис
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
81
95
Митришев
Магомед Митришев
62
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
20
Торже
Габриэль Торже
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
63
Магомадов
Чингиз Магомадов
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг