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Кубок России
Армавир VS Ротор
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Армавир - Ротор: 01 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
0:1
Армавир - Ротор: 01 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
1 сент. 2013, 16:00 МСК
1.09.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Армавир
0 : 0
Ротор
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Армавир
0
Ротор
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:00
Ротор
0 : 1
Армавир
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:00
Ротор
0
Армавир
1
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Армавир
2
Ротор
2
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
16:00
Армавир
0 : 1
Ротор
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
16:00
Армавир
0
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32