Ротор - Армавир: 20 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1

Ротор - Армавир: 20 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
20 апр. 2019, 13:00 МСК
20.04.2019, 13:00 МСК
суббота
Составы
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Составы

Ротор
мин
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
Армавир
мин
-
Таказов
Сослан Таказов
90
-
Кутин
Денис Кутин
90

События

Матч окончен 0:1
80'
Желтая карточка
Сослан Таказов
Желтая карточка
Азат Байрыев
69'
16'
Желтая карточка
Денис Кутин

Прошлые матчи

19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Армавир
0 : 0
Ротор
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Армавир
0
Ротор
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 13:00
Ротор
0 : 1
Армавир
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 13:00
Ротор
0
Армавир
1
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
Армавир
2
Ротор
2
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 16:00
Армавир
0 : 1
Ротор
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 16:00
Армавир
0
Ротор
1

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