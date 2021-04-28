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Алания VS Краснодар-2
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Алания - Краснодар-2: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Алания
Владикавказ
-:-
Алания - Краснодар-2: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 39 тур
ФНЛ,
39 тур
Россия
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алания
мин
5
Багаев
Алан Багаев
4
Качмазов
Сослан Качмазов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
8
Хугаев
Алан Хугаев
18
Кобесов
Давид Кобесов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
-
20
Засеев
Азамат Засеев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
77
Хабалов
Алан Хабалов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
Краснодар-2
мин
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
65
Бочко
Николай Бочко
40
Ивашин
Андрей Ивашин
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
58
Агкацев
Станислав Агкацев
23
Якимов
Вячеслав Якимов
43
Иванов
Дмитрий Иванов
53
Черников
Александр Черников
81
Сабуа
Леон Сабуа
67
Кутовой
Максим Кутовой
Запасные
60
Текучев
Андрей Текучев
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0
Алания
4