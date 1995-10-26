Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
26 окт. 1995, -:- МСК
26.10.1995, -:- МСК
четверг
Составы