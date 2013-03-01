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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Йонг 22
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
1 марта 2013, 22:30 МСК
1.03.2013, 22:30 МСК
пятница
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Лакич
Срджан Лакич
46
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
84
0
Юнес
Армин Юнес
77
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
22'
22'
75
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа