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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 13
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
90
0
Инуи
Такаши Инуи
78
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
78
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Роде
Себастьян Роде
71
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Майер
Александер Майер
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Русс
Марко Русс
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Лакич
Срджан Лакич
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
88
0
Шакири
Джердан Шакири
65
0
Мюллер
Томас Мюллер
74
0
Манджукич
Марио Манджукич
13'
13'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Гетце
Марио Гетце