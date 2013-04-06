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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Швайнштайгер 53
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
6 апр. 2013, 16:30 МСК
6.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Русс
Марко Русс
70
0
Ланиг
Мартин Ланиг
28
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Матмур
Карим Матмур
90
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Штендера
Марк Штендера
0
Лакич
Срджан Лакич
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Роббен
Арьен Роббен
62
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
53'
53'
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Шакири
Джердан Шакири
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
63
0
Гомес
Марио Гомес
73
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Рибери
Франк Рибери
0
Густаво
Луис Густаво
0
Писарро
Клаудио Писарро