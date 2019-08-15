Матч завершен
АИК
Стокгольм
Бауи 61
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
20
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
14
Метс
Карол Метс
90
16
Салетрос
Антон Салетрос
90
Запасные
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
11
Бауи
Набиль Бауи
61'
Шериф
мин
16
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
27
Латифи
Лиридон Латифи
90
29
Тамбе
Роберт Тамбе
90
4
Палчич
Матей Палчич
90
Запасные
23
Гордиенко
Артем Гордиенко