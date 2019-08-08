Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Кендыш 56
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Сигторссон 14
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Шериф
мин
16
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
56'
56'
90
27
Латифи
Лиридон Латифи
90
29
Тамбе
Роберт Тамбе
90
18
Антон
Георгий Антон
90
Запасные
23
Гордиенко
Артем Гордиенко
4
Палчич
Матей Палчич
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
20
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
14'
14'
90
14
Метс
Карол Метс
90
16
Салетрос
Антон Салетрос
90
Запасные
11
Бауи
Набиль Бауи