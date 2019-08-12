Матч завершен
Энерги
Коттбус
1:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 32
Коман 64
Левандовски 85
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 авг. 2019, 21:45 МСК
12.08.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
Энерги
мин
8
Рангелов
Димитар Рангелов
90
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
85'
32'
85', 32'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
29
Коман
Кингсли Коман
64'
64'
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
33
Маи
Ларс Лукас Маи
18
Горецка
Леон Горецка
28
Сингх
Сарпит Сингх
22
Гнабри
Серж Гнабри
38
Вридт
Кваси Вридт