Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Герхард Треммель Г. Треммель
|Вра
|43
|21
|0
|0
|2
|0
|
0Даниэль Цибиг Д. Цибиг
|Защ
|39
|20
|0
|0
|4
|0
|
0Тимо Рост Т. Рост
|Пол
|43
|19
|0
|0
|4
|0
|
0Станислав Ангелов С. Ангелов
|Пол
|44
|19
|2
|0
|5
|1
|
0Эрвин Скела Э. Скела
|Пол
|45
|18
|2
|1
|1
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
14
|34
|7
|11
|16
|39:55
|32
|
15
|34
|8
|7
|19
|39:62
|31
|
16
|34
|8
|6
|20
|30:57
|30
|
17
|34
|8
|5
|21
|30:54
|29
|
18
|34
|4
|16
|14
|29:56
|28
Результаты