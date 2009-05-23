Энерги

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Герхард Треммель Г. Треммель 		Вра 43 21 0 0 2 0
0
Даниэль Цибиг Д. Цибиг 		Защ 39 20 0 0 4 0
0
Тимо Рост Т. Рост 		Пол 43 19 0 0 4 0
0
Станислав Ангелов С. Ангелов 		Пол 44 19 2 0 5 1
0
Эрвин Скела Э. Скела 		Пол 45 18 2 1 1 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
14
Бохум
34 7 11 16 39:55 32
15
Боруссия
34 8 7 19 39:62 31
16
Энерги
34 8 6 20 30:57 30
17
Карлсруэ
34 8 5 21 30:54 29
18
Арминия
34 4 16 14 29:56 28
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Результаты
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
34 тур
Энерги
3
Байер
0
Германия. Бундеслига , 34 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Штутгарт
2 : 0
Энерги
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
33 тур
Штутгарт
2
Энерги
0
Германия. Бундеслига , 33 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
Энерги
0 : 1
Боруссия
13.05.2009 13 мая 2009 ср 21:00
32 тур
Энерги
0
Боруссия
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
Энерги
1 : 3
Бавария
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
31 тур
Энерги
1
Бавария
3
Германия. Бундеслига , 31 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Карлсруэ
0 : 0
Энерги
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
30 тур
Карлсруэ
0
Энерги
0
Германия. Бундеслига , 30 тур
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