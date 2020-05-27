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Эльвис Реджбечай
№37
Полузащитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Косово
Дата рождения
1 нояб. 1997 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 80' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
87'
87'
87'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 76' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
77'
77'
77'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Кельн
5
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 80' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 80' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Кельн
3
Вольфсбург
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 2
Байер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Байер
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Вольфсбург
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Вольфсбург
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:30
Фортуна
1 : 1
Вольфсбург
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Фортуна
1
Вольфсбург
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе