Эльвис Реджбечай
№37
Полузащитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Косово
Дата рождения
1 нояб. 1997 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2020 24 мая 2020 вс 19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020 24 мая 2020 вс 19:00
минуты: 80' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 80' - 90'
17.05.2020 17 мая 2020 вс 16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
87'
87'
87'
17.05.2020 17 мая 2020 вс 16:30
минуты: 76' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 76' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Герта
0 : 5
Кельн
77'
77'
77'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Кельн
5
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
минуты: 80' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 80' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Кельн
3
Вольфсбург
1
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Байер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Байер
2
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
3
Вольфсбург
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Майнц
0
Вольфсбург
1
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:30
Фортуна
1 : 1
Вольфсбург
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:30
был в запасе
Фортуна
1
Вольфсбург
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе