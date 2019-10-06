Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 69
1:0
Матч завершен
Унион
Берлин
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
6 окт. 2019, 16:30 МСК
6.10.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
69'
69'
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
8
Меес
Йосуа Меес