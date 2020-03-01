Матч завершен
Унион
Берлин
2:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
1 марта 2020, 15:30 МСК
1.03.2020, 15:30 МСК
воскресенье
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы