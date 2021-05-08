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Вольфсбург VS Унион
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Вольфсбург - Унион: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Вольфсбург
Вольфсбург
-:-
Вольфсбург - Унион: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Унион
Берлин
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
4
Лакруа
Максенс Лакруа
19
Мбабу
Кевин Мбабу
20
Баку
Боте Баку
7
Брекало
Йосип Брекало
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
31
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
17
Филипп
Максимилиан Филипп
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
21
Бялек
Бартош Бялек
-
Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
30
Андрих
Роберт Андрих
21
Прёмель
Гриша Прёмель
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
-
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
9
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
8
L. Dajaku
L. Dajaku
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Унион
2
Вольфсбург
2
01.03.2020
01 марта 2020
вс
15:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
01.03.2020
01 марта 2020
вс
15:30
Унион
2
Вольфсбург
2
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1
Унион
0
Новости
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
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#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
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«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
#Лига Европы
06 августа 2020, 00:17
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
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Новости матча
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13 июня 2020, 18:13
Мюллер – первый игрок из топ-5 лиг за пять лет, который отдал 20 голевых передач за сезон
06 июня 2020, 18:44
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17 мая 2020, 20:11
Арнольд из «Вольфсбурга» попрощался с судьями ногами вместо рукопожатия
16 мая 2020, 23:20
Впервые с 1993 года за одну неделю в еврокубках победили пять немецких клубов
21 февраля 2020, 10:30
«Вольфсбург» был одной из двух команд, которые ни разу не проигрывали в этом сезоне. Сегодня он получил 6 от «Лейпцига»
30 октября 2019, 23:01
В Бундеслиге от девятого места до первого – всего два очка! Пока на лидерство претендует аж половина команд
19 октября 2019, 23:35