Вольфсбург - Унион: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Вольфсбург
Вольфсбург
-:-

Вольфсбург - Унион: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Унион
Берлин
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
4
Лакруа
Максенс Лакруа
19
Мбабу
Кевин Мбабу
20
Баку
Боте Баку
7
Брекало
Йосип Брекало
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
31
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
17
Филипп
Максимилиан Филипп
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
21
Бялек
Бартош Бялек
-
Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
30
Андрих
Роберт Андрих
21
Прёмель
Гриша Прёмель
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
-
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
9
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
8
L. Dajaku
L. Dajaku
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Унион
2
Вольфсбург
2
01.03.2020 01 марта 2020 вс 15:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
01.03.2020 01 марта 2020 вс 15:30
Унион
2
Вольфсбург
2
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
Вольфсбург
1
Унион
0

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