Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
27 окт. 2019, 17:30 МСК
27.10.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
11
Клаус
Феликс Клаус
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
12
Перван
Павао Перван
90
2
Вилльям
Вилльям
90
Запасные
31
Кнохе
Робин Кнохе
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
14
Моравек
Ян Моравек
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова