Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
27 окт. 2019, 17:30 МСК
27.10.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
11
Клаус
Феликс Клаус
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
12
Перван
Павао Перван
90
2
Вилльям
Вилльям
90
Запасные
31
Кнохе
Робин Кнохе
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
14
Моравек
Ян Моравек
20
Шибер
Юлиан Шибер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова