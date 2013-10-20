Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 10
1:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 35
Густаво 42
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
20 окт. 2013, 18:30 МСК
20.10.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
69
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
78
0
Вернер
Тобиас Вернер
10'
10'
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
63
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Милик
Аркадиуш Милик
0
Фетщ
Матиас Фетщ
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
42'
42'
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
35'
35'
68
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
75
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Перишич
Иван Перишич
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Кучке
Стефан Кучке