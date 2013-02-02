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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Налдо 23
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Моравек 25
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
2 февр. 2013, 17:30 МСК
2.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
23'
23'
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Полак
Ян Полак
67
0
Треш
Кристиан Треш
83
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Диего
Диего
90
0
Дост
Бас Дост
67
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Кьер
Симон Кьер
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Олич
Ивица Олич
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
81
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Филп
Ронни Филп
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
25'
25'
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
46
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
88
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Мусона
Ноуледж Мусона
0
Хан
Андре Хан