Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Канада
США
Кения
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
14 сент. 2012, 21:30 МСК
14.09.2012, 21:30 МСК
пятница
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
67
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Петржела
Милан Петржела
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
72
0
Бансе
Аристид Бансе
76
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Сио
Джованни Сио
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
87
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Кьер
Симон Кьер
85
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
64
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Дост
Бас Дост
0
Юнссон
Расмус Юнссон