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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Налдо 81
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 43
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
22 марта 2014, 17:30 МСК
22.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
81'
81'
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Клозе
Тимм Клозе
77
0
Маланда
Жуниор Маланда
68
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
58
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Полак
Ян Полак
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Филп
Ронни Филп
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
43'
43'
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
80
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
66
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Кор
Доминик Кор
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик