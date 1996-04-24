Лиам Хендерсон
№8
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 апр. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Верона
3
Торино
3
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 22:45
Верона
1 : 3
Рома
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
был в запасе
Парма
0
Верона
1
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Верона
0
Милан
1
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Верона
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Верона
1 : 1
Болонья
18'
18'
18'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'