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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
Верона
Верона
Лазович 10
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
29 окт. 2019, 21:00 МСК
29.10.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Парма
мин
27
Жервиньо
Жервиньо
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
7
Карамо
Янн Карамо
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
10
Эрнани
Эрнани
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
Верона
мин
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
90
88
Лазович
Дарко Лазович
10'
10'
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
32
Пессина
Маттео Пессина
25
Данци
Андреа Данци
66
Тутино
Дженнаро Тутино