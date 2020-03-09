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Лента
Матч-центр
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Пепе Рейна
№29
Вратарь
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 авг. 1982 (37) лет
Рост
188
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
72'
72'
72'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'