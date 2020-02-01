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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Биллинг 37
Аке 44
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Саматта 70
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
44'
44'
90
21
Рико
Диего Рико
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
37'
37'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
3
Кук
Стив Кук
6
Сурман
Эндрю Сурман
19
Станислас
Джуниор Станислас
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке
Астон Вилла
мин
29
Рейна
Пепе Рейна
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
15
Конса
Эзри Конса
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
20
Саматта
Мбвана Саматта
70'
70'
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
17
Трезеге
Трезеге