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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 42
Антонито 80
-:-
Вильярреал
Вильярреал
Пирес 18
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
18 окт. 2009, 18:00 МСК
18.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
29
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Викейра
Эмилио Викейра
90
0
Кальво
Карлос Кальво
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
42'
42'
70
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Момо
Момо
0
Антонито
Перес Антонито
80'
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
18'
18'
77
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
65
0
Росси
Джузеппе Росси
71
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Маркано
Иван Маркано
0
Кани
Кани
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Фустер
Давид Фустер
0
Нилмар
Нилмар