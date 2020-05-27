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Ян Тильманн
№29
Нападающий
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 мая 2002 (18) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Кельн
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Кельн
2
Фортуна
2
был в запасе
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
5
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 46'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 46'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 62'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 1' - 62'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
39'
39'
39'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'